9年後重返桃園　台灣燈會主題捷運啟航

台灣燈會主題捷運列車今日舉行啟航儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月20日電（記者 盧誠輝）2025台灣燈會2月12日將於桃園盛大展開，今日“交通部”觀光署與桃園市政府攜手合作啟航“快樂桃子號”捷運主題列車，鼓勵遊客能多搭乘公共運具到桃園賞燈，因為燈會就在桃園捷運A18、A19站舉行，中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓也邀請全台遊客一起到桃園賞燈，好好感受今年科技感十足的台灣燈會。



台灣燈會主題捷運列車今日舉行啟航儀式，包括觀光署長周永暉、蘇俊賓、國民黨籍桃園市議員徐其萬和陳美梅、民進黨籍桃園市議員黃瓊慧等人都到場出席。



蘇俊賓說，他記得一年前才到台南去接燈，把已36年的老燈接回桃園，而上次台灣燈會在桃園舉辦是在9年前，今年觀光署與桃園市政府聯合將台灣燈會打造成遊樂園，只差沒有雲霄飛車而已，但桃園機場捷運列車就像是遊園列車般，也成為台灣燈會的一部分，遊客只要搭乘捷運掃QR－Code就能投影到主燈區的“時空之塔”，留下專屬紀念。



周永暉表示，今年觀光署因應燈會，透過桃園捷運彩繪列車，邀請全台民眾共同來桃園旅遊、賞燈會，也希望更多國際旅客能看見台灣的多樣特色，無論是過境轉機或專程來台旅遊，請記得一定來桃園，參與這場以遊戲體驗和活力氛圍為特色的沈浸式光影饗宴。



觀光署指出，台灣燈會5米高的主燈左側“時空之塔：運動與虛擬相遇”，配置與民眾互動的裝置藝術，以流線型結構向上延展的設計，象徵突破與無限可能，利用先進的AI科技，沉浸式氛圍，營造出科技十足的未來樂園意象，歡迎各界一起來賞燈同樂。