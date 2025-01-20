特朗普就職彭文正受邀韓國瑜無　藍委批太扯

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電（記者 俞敦平）“立法院長”韓國瑜率跨黨派代表團赴美，原預定參加美國總統特朗普的就職典禮，卻因場地更改無法入場。前台大教授、媒體人彭文正卻曬出就職晚宴的貴賓券，引發中國國民黨“立委”賴士葆質疑“外交部”處理失當，並要求相關單位負責，直言這是對台灣外交能力的嚴重打擊。



韓國瑜日前率領跨黨派代表團前往美國，準備參加美國總統特朗普的就職典禮。然而，由於典禮臨時改至“國會”山莊內舉行，場地有限，台灣的慶賀團因此未能獲准入場觀禮。然而，知名媒體人彭文正卻在社群平台上曬出特朗普就職晚宴的貴賓券，顯示他成功取得相關邀請資格。



對此，賴士葆今日受訪時大為不滿。他痛批“外交部”處理能力不足，甚至對比表示，連彭文正這樣的自嘲“通緝犯聯誼會會長”都能拿到晚宴邀請，為何台灣官方卻連一張入場證都無法為韓國瑜爭取，並痛批這樣的結果無法接受實在是太扯。



賴士葆指出，台美關係一向被形容為“史上最好”，而台灣每年斥巨資購買美國軍火，“國防”預算也持續增加，但台灣的“外交部”卻在此次事件中表現得不盡責。他認為，“外交部”至少應確保韓國瑜能獲得入場資格，這是基本的尊重與禮遇。他更直言，這次事件嚴重損害了台灣的國際形象，“外交部長”林佳龍應對此負責，甚至下台以示負責。



賴士葆還提到，彭文正能夠搭乘豪華專機參與美國相關活動，顯示他在資源運用與人脈拓展上相當靈活，與此對比，“外交部”的表現顯得更加遜色，實在是丟了我們的臉。