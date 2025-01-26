仉桂美：贏者全拿　台灣政治制度有問題

前“監察委員”仉桂美。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月26日電（記者 楊騰凱）民進黨政府是少數政府，卻仍能與在野全面抗衡，朝野嚴重對立。前“監察委員”仉桂美向中評社表示，台灣制度出現問題，導致在野難以監督公權力，“總統”可以提名全數大法官、“監委”，等於贏者全拿，這要在野如何監督？台灣反對的聲音必須被凸顯，社會才能正常化。



仉桂美為政治大學政治學博士，曾任“中選會”委員”、“監察委員”，也曾代表新黨參選“立法委員”、“國大代表”，現為開南大學法律系兼任副教授，專長包括《“憲法”》、行政法、地方政府與自治、人事行政、組織理論與行為等。



仉桂美表示，自己一直在思考台灣的問題，其實台灣人民教育程度很高，但是選民的判斷能力似乎還沒有到非常非常高的水平，這可能是因為台灣資訊太過封閉所致。過去台灣人“出國”比例很高，現在年輕人講究小確幸，很容易獲得滿足，對國際新聞興趣不高，這是一個很重要的問題。



仉桂美指出，可是台灣社會很多機制是出問題的，這不見得能怪老百姓，因為政府有很多武器在手上，每年都有行政預算，各機關都有很多宣傳費，執政者為什麼可以讓媒體報導偏頗、網軍側翼大肆入侵。



仉桂美表示，台灣在政治環境方面，對公權力的監督出了問題，最大問題在於制度，為什麼“總統”可以提名全數的大法官、全數的“考試委員”、全數的“監察委員”？



仉桂美表示，像是韓國，總統只能提名大法官三分之一的席次，不能提全部，很多中南美洲國家總統都不能全數提名大法官。

