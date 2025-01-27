廖元豪：司法處理政治問題　台灣全盤鬥

政治大學法律系副教授廖元豪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月27日電（記者 楊騰凱）台灣朝小野大，民進黨政府卻能透過大法官“釋憲”否決“立院”修法。政治大學法律系副教授廖元豪向中評社表示，大法官被拉進來處理政治爭議，這其實損耗了大法官的光環。如果讓外界覺得司法權好像永遠都幫行政權，會進一步破壞人民脆弱的司法信任。



廖元豪為美國印第安那大學布魯明頓校區法學院法學博士，曾任馬英九文教基金會董事，現為政治大學法律系副教授。研究專長包括“憲法”、行政法、反歧視法、移民法、美國公法等。



面對“立院”通過修法，民進黨政府可透過“司法院”大法官“釋憲”裁判否決，怎麼看司法是不是政治化了？



廖元豪表示，民進黨政府現在是把正常的政治程序都說成“毀憲亂政”，“立法院”本來就有職權修法、刪減預算，“立法院”局勢是朝小野大，行政權、立法權很自然就會不合。可是面對不合，民進黨又不願意協商，正常情況下應該是要能協商，例如美國也經常出現“總統”與“國會”最大黨不同黨的狀況，那雙方一定要協調，否則什麼法案都過不了。



廖元豪指出，可是目前可以看到，賴清德與“行政院長”卓榮泰他們完全都不願意妥協，只要在野黨通過他們不喜歡的法案，他們一律說成“毀憲亂政”，民進黨把正常的朝野差異給災難化，說成“毀憲亂政”。然而民進黨政府又不善用政治方法慢慢討論，反而把司法給拉了進來，只要意見不合就指責對方“違憲”，然後送大法官“釋憲”，讓外界覺得司法權好像永遠都幫行政權，會進一步破壞人民脆弱的司法信任。



廖元豪表示，民進黨政府破壞的不只是一般的司法信任，甚至把“國家”最重要的“憲法”法庭完全政治化了，包括大法官的提名也是，雖然提名與同意權確實存在政治性質，但是提名過程中應該要與在野協調，而不是提名被否決了，僅剩的席次不足以開“憲法”法庭，卻又要要求必須讓“憲法”法庭運作，這樣的動作就很政治化，用司法來處理政治問題，全盤在鬥爭。