胡為真：特朗普不要中美衝突　台海要防走火

胡為真接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月21日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普將在20日就職。前“國安會秘書長”胡為真接受中評社訪問表示，特朗普重視中美關係，上任前與中國領導人通話，希望就職百日要訪中，這些都看得出，特朗普不要中美衝突。台海局勢牽一髮動全身，兩岸之間要如何避免擦槍走火？



胡為真，曾任台“國安會秘書長”、駐德國代表、駐新加坡代表。胡為真的父親為有“西北王”之稱的抗日名將胡宗南。



胡為真表示，以前國共內戰時，美軍第七艦隊就不願意接近台海戰役，中美都會避免雙方發生直接的軍事衝突，一直到現在特朗普上任，都是如此，基本情勢沒有大改變。只是要看兩岸之間、台海以後發展，兩岸是否可能擦槍走火？一旦走火，必須要馬上撲滅，絕不能任其燃燒，現在的局勢就是牽一髮動全身，影響經濟等各層面。



胡為真向中評社說，特朗普上任反倒首先要面對是美國自己內部問題，這問題倒是比較大，包括洛杉磯大火都還沒撲滅，還有特朗普想任用的人事到底能否完全通過？要如何執行特朗普想推的政策？這並不是特朗普自己一兩句就可以拍板定奪，包括特朗普提過要將加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河納入美國等，美國要面對過去的背景歷史、現實等情況。

