棒球趣味賽迎春節　藍委熱鬧拚勝負

藍委們秀出新年的春聯。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月29日電（記者 俞敦平）為迎接蛇年的到來，國民黨多位“立法委員”特地選擇以棒球活動迎接春節，於新北市大魯閣打擊練習場舉辦了趣味競賽“棒球打擊分數對決”。活動中，男“立委”挑戰時速100公里的棒球，女“立委”則揮擊慢速壘球，場上競爭激烈，場下笑聲不斷。最終，由廖先翔以30分奪冠，洪孟楷則以27分屈居第二。比賽之外，委員們還幽默地分享棒球相關的回憶與生活趣事，並進行熱鬧的媒體問答環節，氣氛歡樂活潑，為新年增添喜慶的氛圍。



活動以春聯揭開序幕，六位委員分別展示各自的創意春聯。廖先翔舉著“蛇麼都好、蛇麼都旺”的春聯，以諧音幽默的祝福逗樂眾人。洪孟楷的“財蛇到，好運來”則帶著吉祥意味，他笑稱“可以解讀成財到來，蛇好運”，更搭配經濟景氣不佳的背景，與黃建賓一同希望大家迎來財富與幸運。張智倫回憶起每年為鄉親免費寫春聯的故事，以“蛇年到，蛇麼都好”祝福大家幸福安康。陳菁徽展示了一副馬英九的春聯，笑說因為馬英九的春聯用字過於艱澀，因此只念最後五個字春風見小龍。



廖先翔在賽前分享時幽默表示：“我還以為今天是棒球12強代表選手選拔賽！”隨即引來洪孟楷等人的起鬨：“對啊，這就是國民黨的選拔賽，看看誰最適合站在議場衝突的最前線。”笑聲此起彼落。張智倫接話提議：“不如以後法案攻防前，先來這裡比一場。”洪孟楷大笑回應：“這方法或許可行！”現場氛圍輕鬆愉快，競技精神與趣味兼具。



接著委員們分別展示了對自已別具意義的棒球物品與述說背後的故事之後，進入了問答環節，此時仍然笑料不斷。



陳菁徽率先提問洪孟楷：“比賽的冠軍獎品可不可以由你出錢，帶我們去日本看大谷翔平的比賽？”洪孟楷大笑回應：“東京巨蛋的票現在喊價一張18萬（新台幣），妳想得美！”接著調侃陳菁徽：“還是請妳老公帶妳去比較實際。”話語幽默，引發一陣哄堂大笑。



陳菁徽被問及是否有到打擊練習場的經歷，她笑著回應：“有啊！以前陪男朋友來，現在不是老公的那位，並且歷任男友其實都很喜歡來。”廖先翔則追問說歷任是幾任？ 陳菁徽則笑回請不要追究這麼細，引來現場一陣歡笑。

