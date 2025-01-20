子弟兵局長要選議員　陳其邁要求先認真備詢

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月20日電（記者 蔣繼平）目前高雄市議會仍在加開臨時會，為了今年度總預算進行二、三讀攻防。不過民進黨籍高雄市長陳其邁小“內閣”成員，青年局長張以理卻被爆有意請辭參選議員，被藍營諷等新局長上任再來審預算。對此，陳其邁今天受訪時表示，希望張這幾天負責任備詢，但若張的生涯有參選的規劃，他的立場就會希望張能夠專心專職參選。



陳其邁今天下午出席高雄冬日遊樂園記者會，被媒體問及張以理想要請辭去選議員。陳表示，因為現在這幾天，議會也正趕著在審預算，也馬上臨時會即將結束，是希望說，張局長能夠很負責任的在議會裡面備詢，尋求議員的支持。如果生涯有參選的規劃，立場就會希望說能夠專心專職來參選。



高雄市議會目前在進行臨時會，力拼在過年前審完今年度總預算二、三讀。不過今天議會審查高雄市青年局預算時，國民黨籍高雄市議員白喬茵提出外傳高雄市青年局長張以理明年有意參選議員，反諷乾脆等新局長上任後再來審預算。張以理則回應“確實有這樣的打算，目前還沒有詳細規畫。”



白喬茵說張以理“很勇敢”，為了避嫌，她建議張以理先請辭局長職務，後續再審青年局的預算，這樣比較公平，也有一致性。國民黨籍議員邱于軒也認為張以理就選就要辭。民進黨籍高雄市議長康裕成也讚張以理“真勇敢”，並裁示青年局部分預算先擱置。



由於高雄市去年有兩名民進黨籍議員黃捷、李柏毅轉戰“立委”成功，鳳山選區，還有左營與楠梓選區都各多了一席空間，成為民進黨內爭取的熱門選區。據瞭解，張以理可能會參選左營、楠梓區的議員，爭取綠委李柏毅留下的議員空缺。張以理是湧言會要角、前綠委趙天麟的子弟兵，2018年曾參選三民區議員，但黨內初選未過。