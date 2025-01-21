左正東：特朗普或訪中國 賴政府不要誤讀

台大政治系教授左正東接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月21日電（記者 張嘉文）根據《華爾街日報》報導，美國新任總統特朗普希望上任百日內訪問中國，加深與中國國家主席習近平的關係，此外特朗普與習近平已於17日通過電話。台灣大學政治系教授左正東就此向中評社表示，一個是代表在特朗普就任前和習近平之間的溝通是順暢的，第二則是雙方都有意願進一步互動。



左正東提到，所以看起來特朗普的對中國政策是尋求合作，但也有另一手強硬的準備，在這結構下，台灣只去解讀其中一塊都會是危險的，台灣如果認為特朗普只會對中國很強硬，或者只是會向中方妥協，這些解讀都是錯誤的。



左正東說，所以目前執政的賴政府，必須能正確掌握美國政策方向以及特朗普個人想法，因為其想法在美國對外政策上會扮演非常重要角色。但近日賴政府邀請特朗普第一任副手彭斯（Mike Pence）來台， 其實是犯了錯誤，因為特朗普已明白提到，彭斯是他不歡迎的人，但賴政府還邀請彭斯來，就會讓大家擔心賴政府是對特朗普的想法有錯誤解讀或者不夠瞭解。



對於特朗普上任後的中美關係發展，左正東接受中評社訪問時表示，現在中美關係是往比較穩定的方向進行，已非之前的劍拔弩張，除了之前的拜登政府下了很大功夫去維持中美關係穩定外，特朗普上任的過程可以看出來，他對和中方進一步合作，或者解決雙方之間的矛盾，是採取比較積極的態度，所以接下來特朗普訪問中國這件事，很有可能發生。

