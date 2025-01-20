謝國樑：特朗普上任對兩岸或有正面影響

基隆市長謝國樑接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月20日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普將在20日宣誓就職。中國國民黨籍基隆市長謝國樑向中評社表示，特朗普上任對兩岸關係或許有正面影響，不過加徵關稅還是給全球有不確定性，加上美國面臨通貨膨脹影響，都有待特朗普改善解決。



謝國樑係美國南加州大學社會學系學士、麻省理工學院科技管理學碩士。他20日在基隆市政府市長室接受中評社訪問表示，特朗普上任後，或對兩岸會有比較正面的方向。不過特朗普曾說要對全球加徵關稅，的確帶來不確定性。兩岸面對特朗普上任，各自都有不同角度，無論是兩岸或全球都會好好面對特朗普上任的這項課題。



謝國樑也提到，他過去曾長期在美國念書，但現在身邊很多朋友說，美國與以前他留學時有所不同，現在的美國通膨、物價高漲，街頭可看到大量的無家者，對於小型的刑事犯案，有些無效管控，民眾甚感不耐。很多人都覺得美國已不是當年留學過的美國了，這時候就期待特朗普上任，能把這些問題都改善。



他還提到，最近台灣死刑執行、存廢議題討論很多，特朗普在競選2024時，就力主推動死刑，是歷屆以來，少數支持死刑的美國總統，與一些廢死潮流並不相同。因此特朗普上任後的相關政策，是否也會影響到台灣？值得觀察。