與柯建銘接吻深偽影片出現　綠委吳思瑤提告

民進黨團總召柯建銘（右）與幹事長吳思瑤（左）。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電／TikTok帳號近日流傳一段民進黨“立委”柯建銘、吳思瑤“接吻”影片。吳思瑤氣炸了，今天下午委託律師黃翊勛及“國會”辦公室主任吳奕萱代赴台北地檢署，與柯建銘聯名具狀告發抖音帳號“金門坦克陳玉珍”涉嫌散佈不實的性影片、加重誹謗罪嫌。同時針對背後是否有境外勢力操作，向台灣高等檢察署提告，應依據《國安法》逕行調查。



吳思瑤16日在臉書發文表示，“我也成為深偽受害者了”一個叫做“金門坦克陳玉珍”（jessica.chen01） 的tik tok帳號，發了造假影片，內容是把黨團記者會畫面，變造成她跟柯總召接吻“第一時間，我被噁心到根本不想看那支影片。”



吳思瑤也提到，“這個帳號還發布了許多針對我和民進黨女性‘立委′的造假影片，配上煽動外貌羞辱的文字，讓留言區滿滿都是對女性的訕笑、貶抑”。吳思瑤也強調，“陳玉珍委員回應這個帳號不是她的，與她無關，我無從確認。但我選擇相信同為女性‘國會議員′，無論政黨立場，至少都有起碼的道德底線”。



吳思瑤更直言，“我不會畏懼、不會退縮。為了徹底防制深偽犯罪的歪風，為了不再有下一個受害者，我會提告到底”，吳思瑤也呼籲，“所有躲在假帳號背後，散佈不實內容乃至於性影像的犯罪者：在民主社會，有不同立場，歡迎光明正大走到我面前表達。如果選擇下流的犯罪手段，必須付出代價”。