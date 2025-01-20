三場活動竟900萬！藍白砍黑熊園遊會預算

“立法院”審查2025年度政府總預算。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北1月20日電／“立法院”今日進行政府總預算表決大戰，台“內政部”明年度首度編列新台幣4.1億元全民防衛訓練計劃預算，其中900萬元用於舉辦“全社會防衛韌性訓練工作－辦理親子園遊會、驗證型戶外演訓活動等推廣民防教育活動”。中國國民黨“立法院”黨團、台灣民眾黨“立法院”黨團質疑是為黑熊學院量身打造，且三場園遊會平均一場耗資300萬，因此國民黨團提案減列900萬，在野黨人數優勢表決通過。



媒體報導，“立法院”院會20日審查2025年度政府總預算，國民黨團提案說明，“內政部”2025年度預算“役政業務－06 全社會防衛韌性訓練工作－業務費－辦理親子園遊會、驗證型戶外演訓活動等推廣民防教育活動”編列2400萬元，用於推動全民防衛。而“內政部”預計舉辦三場園遊會，平均一場就耗費300萬元。由於舉辦親子園遊會與推動全民防衛並無直接關聯性，且為避免獨厚黑熊學院、利用公帑豢養網軍疑慮，提案減列該項預算900萬元。



另外，民眾黨籍“立委”林國成也提案，“辦理親子遊園會、驗證型戶外演訓活動 ”經費2400萬元。但“內政部”對此業務，預計辦理幾場親子園遊會及戶外演訓活動？預期達成之成效與目的？活動計劃內容等等，於預算書中卻一無所悉，爰此建議減列本項預算2000萬元，並凍結20%，俟“內政部”提出專案報告經同意後，始得動支。



國民黨籍“立委”牛煦庭也針對全社會防衛韌性訓練工作中設備投資部分，民防訓練場地第一期整修工程編列3億2834萬，然而經查該計劃是取得中州科大退場後之校地，校舍改造利用，其中1億8千萬卻是歸墊“教育部”校地地價購款，與預算名目不符，使立法者難以知悉其中包含購地價款，因此提案凍結1億8千萬，向內政委員會報告後始得動支。