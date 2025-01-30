謝國樑：一起面對　相信藍委定能挺過惡罷

基隆市長謝國樑接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月30日電（記者 張穎齊）綠營發起全台串連大罷免中國國民黨籍41席區域“立委”。去年挺過罷免風暴的國民黨籍基隆市長謝國樑接受中評社專訪表示，他會與藍委們一起面對、克服難關，他相信黨中央會有完整的政策，同黨縣市首長會積極關心各區域藍委，相信一定能夠挺過惡意罷免。



謝國樑年前曾與部分藍委餐敘，分享挺過罷免經驗，面對綠營的大罷免潮，謝國樑表示，他會與區域藍委們一起面對，並能克服這些困難，相信中央黨部會有完整的策略，而國民黨籍的“直轄市長”、縣市首長都會積極關心區域藍委，讓他們不致於被罷免，黨中央也會盡力避免。



謝國樑說，各縣市府、縣市黨部，都會有各自的角色，他去年面臨的那場選舉期間，即與國民黨中央密切合作，並得到大力幫助，他認為要延續這樣的情境，希望能幫助更多藍委同志們，度過這場惡意發動的罷免潮。



謝國樑，美國麻省理工學院科技管理學碩士、政治大學法學碩士在職專班，曾任3屆“立委”、國民黨黨中政策會副執行長、“立法院”黨團書記長、基隆市黨部主委、華聯國際多媒體董事長、《英文中國郵報》董事長、數位公誠證券總經理。家族自祖父謝清雲、父親謝修平經營基隆第二信用合作社等企業。謝國樑2024年以不同意罷免票8萬6014票、得票率55.16%挺過罷免案。



謝國樑指出，這種常態性罷免，並不該在台灣持續發生，他去年所面臨的罷免案，應為極少數的個案才對，但既然2月將碰到可能的大罷免潮，他相信國民黨各級同志都會一起面對，他也相信國民黨一定能夠挺過來，並設好防線。



至於部分民進黨籍民代、公民團體仍繼續倡議大罷免，包括基隆市藍委林沛祥在內的41名區域藍委，而謝國樑宣布拚2026連任後，潛在對手、賴清德姪子、民進黨籍基隆市議長童子瑋也動作頻頻。

