謝國樑：歡迎陸客　基隆續辦兩岸港市論壇

基隆市長謝國樑接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆2月1日電（記者 張穎齊）大陸文旅部17日宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。中國國民黨籍基隆市長謝國樑接受中評社專訪表示，非常歡迎陸客造訪台灣及基隆市，可帶動基隆觀光更多營收，非常樂見，另外他曾參加過基隆、深圳“2023年海峽兩岸港口城市論壇”，今年也會持續與大陸重要港口城市交流。



謝國樑表示，他去年因罷免案，暫緩基隆與對岸的兩岸城市交流。當然兩岸氣氛時好時壞，城市繼續交流衹有加分、沒減分，基隆市會持續與大陸各重要港口城市交流，今年有望續辦。



謝國樑，美國麻省理工學院科技管理學碩士、政治大學法學碩士在職專班，曾任3屆“立委”、國民黨黨中政策會副執行長、“立法院”黨團書記長、基隆市黨部主委、華聯國際多媒體董事長、《英文中國郵報》董事長、數位公誠證券總經理。家族自祖父謝清雲、父親謝修平經營基隆第二信用合作社。謝國樑2024年以不同意罷免票8萬6014票、得票率55.16%挺過罷免案。



國民黨拚兩岸交流，除馬英九、國民黨中央、前“立法院長”王金平外，縣市首長包括台北市長蔣萬安的台北、上海雙城論壇、南投縣長許淑華的南投、杭州兩湖論壇、台東縣長饒慶鈴拚水果銷陸等，加上謝國樑的基隆、深圳“2023年海峽兩岸港口城市論壇”，熱度不減。



謝國樑向中評社說，今年有望會繼續舉辦基隆與大陸重要海港城市的交流論壇，2023年他參訪了深圳港口，看到深圳在產業布局上，做得非常成功，愈來愈多產業聚集到深圳，帶動很好的就業與生活，基隆市都有密切觀察，並藉此做為提升基隆市政的方向之一。

