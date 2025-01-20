陳其邁推冬日遊樂園　拚過年遊高雄人潮　

高雄市觀光局20日下午辦理“2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月20日電（記者 蔣繼平）為搶過年人潮，高雄市春節推出的冬日遊樂園，今年找來日本人氣IP“吉伊卡哇”擔任主角，將有大型氣球裝置，預計帶來一波熱潮。民進黨籍高雄市長陳其邁今天下午出席記者會表示，高雄訂房率可望迎來八成，呼籲大家到高雄走春。高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬指目前訂房率約5到6成，可望藉活動再上看兩成。



高雄愛河灣越來越熱鬧，延續去年黃色小鴨十年後重新回歸高雄，帶動“小鴨經濟”，今年高雄市政府再度攜手台灣港務公司，讓16到18號碼頭化身歡樂碼頭樂園。高雄市“觀光局”20日下午也辦理“2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園”記者會進行宣傳，並邀請幼兒園小朋友到場一同體驗。



高雄冬日遊樂園今年共設置25項設施，其中有6座機械設施全新亮相。另外特別設置幼兒氣墊區，讓更多小朋友能玩得盡興。樂園內多元的機械及氣墊設施全部免費遊玩，還有豐富的美食市集及趣味的親子互動演出，歡迎1月25日至2月16日到高雄開心過好年。



特別的是，這次高雄冬日遊樂園將有目前最夯的“吉伊卡哇”的氣球裝置，但因為版權限制問題，要等到活動開始才能架設亮相。對此，高雄市副市長李懷仁透露，吉伊卡哇在水上和陸上都有相關的設置，絕對和黃色小鴨的尺寸有一較高下的機會，25日就會公布設置的地點。



高雄這兩年成功迎來演唱會經濟，春節可能再創“吉伊卡哇”熱潮，陳其邁致詞時也表示，這次春節訂房率，高雄可望有八成滿，呼籲民眾把握機會訂房，不僅來冬日遊樂園玩，也到高雄走春，享受溫暖的太陽。



出席記者會的高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬受訪表示，目前高雄整體訂房率約5到6成，高雄過年活動很多，預估會吸引中北部遊客到南部旅遊並住宿，因此有機會再上看2成。