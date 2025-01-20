韓國瑜好感度逼近賴清德！林濁水提3大警訊

針對《美麗島電子報》公布的民調，林濁水在臉書提出看法。（林濁水臉書） 中評社台北1月20日電／賴清德去年520上任，陷朝小野大困境。《美麗島電子報》今天公布民調顯示，50.4%的民眾滿意賴清德的表現，41.7%不滿意；對民進黨好感度45.6%，反感度46.7%。對此，民進黨前“立委”林濁水分析，這份民調有3大警訊，其中包括“立法院長”韓國瑜的好感度逐漸逼近賴清德的。



林濁水細數該民調3大警訊，第一，民進黨的滿意度出現死亡交叉（好感度45.6%，反感度46.7%）；第二，有48.4%的民眾滿意韓國瑜的表現，41.7%不滿意；50.4%滿意賴清德執政表現，比上月減少3.0個百分點，另也有41.2%不滿意；韓的滿意度已逐漸逼近賴的。第三，有72.1%的民眾認為沒有必要進行大罷免，此外，在國民黨“立委”當選選區，衹有26.6%的人支持罷免，反對的高達68%。



根據《美麗島電子報》今天公布的民調顯示，有50.4%民眾滿意賴清德執政表現，其中15.2%很滿意，35.2%還算滿意，比上月少了3.0個百分點；不滿意的則有41.2%，其中22.8%很不滿意，18.4%有點不滿意，比上月增加2.0個百分點。而在政黨滿意度方面，民進黨好感度45.6%，反感度46.7%；國民黨好感度33.3%，反感度55.8%；民眾黨好感度27.0%，反感度59.3%。



另外，在“立法院長”韓國瑜的部分，有48.4%的民眾滿意韓就任以來的表現，41.7%不滿意，另有9.7%的人未明確回答。在大罷免相關議題方面，有72.1%的民眾認為沒有必要大罷免，僅17.8%的人認為有必要。



林濁水今天在臉書發文表示，依《美麗島電子報》民調顯示，50.4%的民眾滿意賴清德的表現，是2000年以來，第1位就任首個任期8個月時，仍維持50%以上滿意度的“總統”。同時，國民黨的不滿意度高達55.8%；衹有24.9%的人信任民眾黨前主席柯文哲，有68.4%的人不信任他。