江和樹：民眾黨魁選舉無懸念真正挑戰在明年

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月21日電（記者 方敬為）台灣民眾黨中央委員選舉19日落幕，針對2月黨主席改選的影響，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹接受中評社訪問表示，從中央委員選舉結果可以看出，登記參選黨主席的蔡壁如支持度有限，加上黨內氣氛多數傾向讓代理主席黃國昌續任，黨魁選舉基本上無懸念，其實目前黨真正的挑戰並非黨魁改選，而是2026地方選舉民眾黨能不能活下來。



江和樹表示，民眾黨在前黨主席柯文哲被起訴羈押後，能量大不如前，2026年地方選舉恐怕缺乏“母雞效應”，這方面，他認為黨必須調整不分區“立委”2年輪替條款，民眾黨目前8席不分區“立委”在問政已做出聲量，應至少再留任1年，並在2026年發揮助選功能，若在2026年2月就輪替，白營委員全部換新人上任，對民眾黨地方選舉毫無助益，這點新任黨魁必須有所因應。



民眾黨19日舉行中央委員、中央評議委員選舉，中央委員當選人及票數依序為，組織部副主任林昭印37票、許正憲36票、新北市議員陳世軒35票、台中市議員江和樹35票、蔡壁如31票、台北市黨部智庫部主任李彥慶30票、台北市議員黃瀞瑩29票、葉國文29票、現任中央委員孫正華28票。



民眾黨中央決策核心確立後，2月15日將辦理黨主席改選，目前登記參選者包括代理主席、民眾黨“立院”黨團總召黃國昌，以及民眾黨中央委員蔡壁如。

