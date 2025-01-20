南投燈會亮點不再！重慶銅梁火龍因故喊卡

“重慶銅梁火龍”連三年受南投縣政府邀請，在南投燈會演出，造成轟動，場場爆滿。（南投縣政府提供） 中評社南投1月20日電／2025南投燈會將於25日開幕，今年原規畫名列中國非物質文化遺產“重慶銅梁火龍”再度登台，未料卻因團員入台申請程序卡關作罷。南投縣政府遺憾表示，“努力到最後一刻”仍無法成行，明年將提早相關作業期程，仍希望邀請到火龍隊表演。另透露目前仍在努力讓同列中國非遺的武漢高龍表演隊可以在燈會演出。



重慶銅梁火龍將舞龍與火焰結合，舞者手持以竹篾和布料製成的艷麗龍燈。表演中，配合灑鐵水、打火花等技術，營造出火花四濺的壯觀場景，仿若火龍在火海中翻騰，極具視覺衝擊力。2006年，銅梁火龍被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，2017年首度受邀來台在南投燈會演出，造成轟動。縣府連3年邀火龍團展演，場場爆滿、大獲好評。



但2020年大陸爆發新冠肺炎疫情，禁止兩岸活動交流，只好喊卡，2024縣府著手規畫再邀其來台到南投燈會展演，唯因火龍團部分隨隊成員為台辦官員身分申請入台被陸委會退件，更換人選又作業不及，最後確定已無法如期入境。縣府表示，努力到最後一刻，明年會提早到4月就開始作業，盼能成行。



縣府指出，目前同列中國非遺的武漢高龍表演隊可望成行。武漢高龍發源於湖北省武漢市漢陽區，榮獲中華舞龍大賽第1名和首屆中國民間文藝“山花獎”第1名，有“雙冠龍”美譽。今年該隊受苗栗縣府邀約訪台，縣府也力邀該隊可以到南投燈會表演。

