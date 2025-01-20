“立院”決議挑燈夜審預算　綠白爆衝突添變數

民眾黨委員吳春城與綠委吳沛憶因議題討論發生口角，雙方對峙。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電(記者 俞敦平)“立法院”於20日針對2025年度“中央政府”總預算案展開密集審查。由於本會期審查進度受到其他爭議法案影響，中國國民黨“立法院”黨團提議延長會期至21日凌晨，以期完成預算案的討論與表決。會議最終決定延長，預估可能持續到凌晨6時。但在開始繼續審查後不久，綠白委員又爆發激烈衝突導致議程中斷，議場秩序一度失控。



“立法院”於20日針對2025年度總預算案展開密集審查，會議進度因前期的爭議法案審查受到影響而嚴重落後。為彌補時間，國民黨團提議延長今日的會期至隔日清晨，經表決後獲多數通過，延長審查時限至總預算審查完畢。



但在宣布延會後不久，又立刻因為朝野間的激烈衝突再添變數。會議期間，民眾黨籍“立委”吳春城與民進黨籍“立委”吳沛憶因議題討論發生口角，吳春城情緒激動，拍打吳沛憶的桌子，激怒民進黨“立委”。多名綠營委員隨即包圍吳春城，場面陷入混亂，雙方展開激烈對峙。儘管擔任主席的江啟臣試圖安撫並維護議場秩序，但衝突升溫，綠營委員要求吳春城公開道歉，而吳春城拒絕讓步。



最終，僵局無法化解，江啟臣被迫宣布休會五分鐘。這場突發衝突使原已緊湊的審查進度再度延誤，也讓原本計劃延長的會期增添不確定性。



由於“立法院長”韓國瑜目前率團赴美參加美國總統特朗普的就職典禮，僅副院長江啟臣主持會議，雙方無法輪替休息。因此是否能在預定時間內完成審查，恐仍存在挑戰。此次衝突再度顯現朝野對立的激烈程度，也為預算審查進程增添更多變數。