彰化推寵物認養專案送嫁妝 再享免費疫苗

為推廣“認養不棄養”理念，彰化縣動物防疫所推出流浪犬貓免費認養活動。（彰化縣政府提供） 中評社彰化1月20日電／為推廣“認養不棄養”理念，彰化縣動物防疫所推出流浪犬貓免費認養活動，凡年滿18歲且無虐待或傷害動物等違反動保法紀錄的民眾，攜帶身分證即可至彰化縣流浪狗中途之家免費認養毛小孩，並可獲得價值近新台幣6000元的“嫁妝”，幫助新手飼主輕鬆上手。



活動主打“給我一個不離不棄的家”，強調認養代替購買。成功認養的犬貓可獲得防疫所準備的並可獲得價值近新台幣6000元的“嫁妝”。內容包含多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記及免費絕育服務。此外，還有牽繩、罐頭、碗、洗毛精等實用飼養用品，總價值約3900元，讓毛小孩回家即享完善照顧。



彰化縣動物防疫所表示，近年來持續推廣認養活動，每年都有新的流浪犬貓等待溫暖的家。今年再加碼推出“寵物健康護照計劃”，終身免費，包含每年一次的多價混合疫苗、狂犬病疫苗及基礎血液檢查，價值約2800元，減輕飼主負擔，確保毛小孩健康。



彰化縣流浪狗中途之家位於芬園鄉大彰路一段875巷內，開放領養時間為週一至週四上午10點至12點，下午2點至4點。民眾可提前來電洽詢，或透過動防所官網瞭解更多資訊。



動防所呼籲民眾落實結紮與寵物登記，不棄養，共同打造友善的動物環境，讓每隻毛小孩都能擁有溫暖的家。