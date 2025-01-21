迎新年　佛光山春節平安燈法會29日登場

來自全球彩繪1萬3000盞的心願燈籠隧道，五彩繽紛。（佛光山提供） 中評社高雄1月21日電（記者 蔣繼平）“佛光山2025年春節平安燈法會”1月29日登場，有為期30天的展期，主燈秀之外，還有光雕藝術、光照大千祈福及花車遊行、AI趣味互動遊戲等，此外還有佛光山各種餐廳美食及佛光好市集人氣美味小吃，歡迎民眾前往走春。



佛光山20日召開2025年春節平安燈法會記者會，宣布“佛光山2025年春節平安燈法會”從1月29日（大年初一）登場到2月27日，展出30天。有主燈秀、光雕藝術、光照大千祈福及花車遊行、AI趣味互動遊戲等。系列活動傳遞開山祖師星雲大師“向前有路 光明在望”的祝福，勉大眾在蛇年勇敢精進，光明就在前方。



平安燈法會的主燈“光明在望”以鑽石切面精工的設計，展現主體的光彩閃耀映照乙巳蛇年的光明美好前景。主燈將從大年初一到元宵節上演主燈秀，回顧自1980年代至今逾44年的春節平安燈的精采合集。



雲端天燈祈福活動，民眾只要隨手拿出手機拍照上傳，即能施放專屬的天燈，另有如夢似幻的“盒子燈”；來自全球彩繪1萬3000盞的心願燈籠隧道，五彩繽紛，民眾心誠祈願漫步其中，便能沉靜感應光明美好的遠景。



修繕中的大雄寶殿則以光雕藝術打造三寶意象，另安排天燈祈福互動，煙火的火樹銀花，也帶給大家驚喜和滿滿的幸福感。另外，朝山禮佛、燒年香、抄經、寫祈願卡與佛接心，大悲殿新春禮千佛等者是新春祈福的必走行程，累了也能到普賢殿品茗、觀景。



記者會上也推薦佛光山美食，登雲路餐廳的松露野菇意大利麵、香花迎的泰式風味打拋飯、朝山會館有一指禪飯、禮敬大廳的蜜醋南瓜、好料奶蓋，至於禮敬大廳二樓的“百味軒”自助美食菜色多樣，經濟實惠。



此外還有許多人氣美味小吃，滴水坊的鮮菇香積排為“人氣王”，“佛光好市集”有73攤，胡椒餅、麻辣燙、大阪燒、湯包及蔬食丸子、炭烤美食等年年熱賣，也是大排長龍。

