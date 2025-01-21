中評關注：民進黨真怕韓國瑜　韓拉得下來？

賴清德日前在韓國瑜出發赴美前與訪團喝咖啡拋出和解議題，但韓方面似乎沒有回應。（照片：府方資料照） 中評社台北1月21日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘近日來，把火力集中在“立法院長”韓國瑜身上，若從過去民進黨的政治攻防節奏看來，2024大選之前新北市長侯友宜幾乎承受綠營全部火力，極盡所有人格上質疑，這個方式奏效。讓原本高人氣的侯友宜民調大幅下跌，甚至在藍白合過程中，讓民眾黨都認為前主席柯文哲支持度贏過侯，導致最後藍白合失敗。現在猛攻韓國瑜，故技重施要觀察能否奏效。



韓國瑜在2018年跌破大家眼鏡，當選綠營大本營高雄市長，當時為了拉韓國瑜下台，許多負面映像都加諸在韓身上，加上韓國瑜上任高雄市長1年，又宣布投入2020大選，當時罷免韓國瑜成功，除了高雄市是綠營大本營以外，另一個原因很可能在於韓國瑜，當市長1年就想要參選“總統”的時機點太快，讓人有“吃碗內看碗外”之感。



但經過幾年沈寂之後，韓國瑜以“立法院長”再度出現在政壇上。韓國瑜知道要有所改變，從去年2月1日擔任“院長”之後，找來資深秘書長周萬來，協助議事處理，處事上非常低調。接著是雙十籌備工作，讓“中華民國”元素再度大大展現出來，最近在朝野協商時，時而爆發出金句，現在又代表賴清德前往參加美國候任總統特朗普就職典禮，拜會國會與華府智庫。這一系列的鋪陳，讓韓聲勢大幅拉抬。柯建銘已看到這樣的預期結果，才會把目標放在韓國瑜，以韓當標的喊出大罷免。

