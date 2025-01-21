中評關注：綠罷免高虹安、鄭正鈐沒那麼容易

高虹安去年1月選後頒發當選證書給順利連任的藍委鄭正鈐。（中評社 資料照） 中評社新竹1月21日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市黨部20日啟動罷免已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安、中國國民黨籍新竹市區域“立委”鄭正鈐，正式宣告新竹市大罷免潮來臨。但分析2022地方選舉和2024大選在新竹市的藍綠板塊移動會發現，綠營若想要罷免高、鄭兩人恐沒那麼容易。



雖然“立法院”去年12月26日在藍白聯手下三讀通過選罷法修正案，大幅提高罷免門檻，但新法尚未公布實施，在空窗期仍沿用舊法。也就是罷免第一階段“提議”門檻，只要該選區1%的選民連署即可通過，第二階段的正式“連署”門檻，則要該選區10%的選民連署才能成立，而第三階段罷免投票的有效同意票數要多於不同意票數，且同意票數應達該選區總選舉人數四分之一以上，才能通過罷免案。



若以2024年1月13日大選投票日當天來計算，新竹市的總選舉人數共35萬4646人。因此不論是罷免高虹安或鄭正鈐，第一階段“提議”門檻至少要有3547份連署書，第二階段正式“連署”門檻要有3萬5465份連署書，第三階段罷免投票至少要有8萬8662張有效同意票，且同意票須多於不同意票數。



而2022新竹市長選舉當時呈現“三腳督”選戰，最後關頭在藍白合棄保原由藍營提名參選的國民黨籍前新竹市議員林耕仁後，高虹安拿下9萬8121票（45.02%）當選，林耕仁則僅獲得3萬9391票（18.07%），藍白選票加起來共有13萬7512票（63.09%），但當時代表民進黨參選的前新竹市副市長沈慧虹卻只拿下7萬7764票（35.68%）。



由此可知，綠營若要罷免高虹安，前兩階段應可輕鬆過關，但第三階段若要拿下8萬8662張有效同意票，確實有些難度。雖然高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案一審遭重判7年4月，或多或少會流失一些選票，但日前台灣高等法院才因認為高虹安是否涉犯貪污罪仍有疑義，因此將高虹安案裁定停審並聲請“釋憲”，也為高扳回一城。

