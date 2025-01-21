吳子嘉：若無有效措施　賴清德民調會繼續掉

吳子嘉接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃筱筠）《美麗島電子報》1月份民調顯示，賴清德不滿意度與不信任度創新高。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問指出，這有兩個原因，一個是台北地檢署處理台灣民眾黨前主席柯文哲案件，波及到賴信任度；第二是，“立法院”完全被在野黨主導，朝野對立造成混亂。現在看起來才只是混亂的開始，若沒有效措施，賴民調會繼續往下掉，到目前都找不到賴民調的增長點。



他強調，今年上半年賴清德若不提出具體作為，“立法院”與台灣社會的混亂不會停，“滿意度越來越低，反賴聲音會越來越大”。



民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前喊出改選“立法院正副院長”與罷免藍營41席區域“立委”“雙罷”，還要民進黨黨公職動起來。《美麗島電子報》20日公布最新民調，僅有17.8%認為有必要，72.1%認為沒有必要，可見社會大眾具有高度共識，未明確回答則有10.1%。其中，就連民進黨支持者也有高達6成認為沒有必要。



吳子嘉表示，柯建銘黨團總召一職可能會被換掉，至於現任幹事長吳思瑤要接總召位置，可能能耐還不到，至於被點名同為新系當過“副院長”的“立委”蔡其昌，蔡不會幫賴做這件事情，蔡其昌與賴清德關係也不是很好，蔡何必去承擔這個工作。



他呼籲，賴清德要換總召，否則民調會繼續往下掉，“滿意度越來越低，反賴聲音會越來越大”，民進黨的人是很現實，因為大家都要選舉。最後一定要讓柯建銘下來，柯建銘就是“反賴發動機”，會導致朝野衝突加劇。



吳子嘉，出生於高雄岡山區眷村，籍貫浙江省寧海縣，曾就讀台北工專（現台北科技大學），現任美麗島電子報董事長。曾任民進黨美麗島系成員、環球電視董事長、中國鋼鐵公司董事、民視大股東、康寧醫院執行長、台灣土地開發董事、精英電腦董事等。1997年加入民進黨為美麗島系成員；2019年2月26日，被民進黨台北市黨部決議開除黨籍，並於2021年10月15日生效。



《美麗島電子報》20日公布最新民調，關於“賴清德信任度、施政滿意度”結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德、40.4%不信任；施政滿意度上，則有50.4%民眾表達滿意、41.2%不滿意，不信任度和不滿意度首破4成，也雙創新高。而“立法院長”韓國瑜就任以來的表現，有48.4%表達滿意、41.7%不滿意，直逼賴清德。