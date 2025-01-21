中評關注：卓榮泰火線鬥爭　挑戰不滿底線

卓榮泰20日二度跳上第一線，向在野黨全面開戰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月21日電（記者 鄭羿菲）朝野總預算攻防，“行政院長”卓榮泰已2度跳上第一線開戰，策略面依舊不脫“情緒勒索”，指控在野黨刪凍預算將衝擊多項民生福利措施，再搭配綠營側翼猛催大內宣。從《美麗島電子報》最新民調觀察，卓榮泰施政的滿意度與不滿意度差距已縮短到2.1%，隨時都會死亡交叉，朝野對抗路線不改，火車對撞路線很快就會翻車。



賴清德520上台後，朝野鬥爭加劇，緊抓綠營基本盤，在修法層面上的策略是鬧場、拖延，從民進黨團總召柯建銘屢屢被藍白酸冗長發言就知，第二步號召青鳥包圍“立法院”，第三步在藍白表決三讀通過法案後，就換卓榮泰跳上第一線，而卓榮泰想到的手法不外乎兩種，一是在“國會”改革相關法案、《“憲法”訴訟》後，就提覆議、提“釋憲”，將政治爭議丟給“憲法”法庭解決。



二是《財政收支劃分法》、總預算案則都是情緒勒索，除了哭窮“中央政府”沒錢外，也形塑藍白聯手砍台灣民眾的福利。如財劃法三讀後，“中央政府”將釋出逾新台幣3753億元給地方政府，各“部會”開始宣傳撥補勞保基金、租金補貼、節能家電補助、育兒津貼、托育補助等福利政策將受衝擊，而總預算遭刪減凍結則宣傳包括雲端發票中獎減少、弱勢族群福利減少等。



卓榮泰在不到1年的任期內，成為台灣歷史上提“憲政”救濟最多、與在野黨全面對抗的“行政院長”，凸顯雙少數執政的“賴政府”並不願與在野黨協商。卓榮泰在總預算案更是親自在記者會上點名中國國民黨主席朱立倫對台電預算“指指點點”，諷刺是要回到黨國時代？點名台灣民眾黨代理主席黃國昌“忙著選黨魁，不知政府多做很多事”，等於是全面開戰。



可以說，卓榮泰上任以來，幾乎把施政重點擺在配合朝野攻防上，“部會”醜聞更引人關注，包括前“交通部長”李孟諺因婚外情事件閃電下台、“勞動部”爆發霸凌醜聞，迫使前“勞動部長”何佩珊倉促下台等。



卓榮泰身為行政最高首長，採取放棄溝通、猛催大內宣的手法也代表“賴政府”對在野黨的鬥爭路線，台灣民眾不會看不懂，《美麗島電子報》公布的最新民調中，其實在去年8月卓榮泰的施政表現中，滿意度有44.3%、不滿意度有26.5%，差距有17.8%之多，可說是卓榮泰任內民眾最挺的，而在1月的滿意度與不滿意度差距只剩2.1%，幾乎已快出現死亡交叉。