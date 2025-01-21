吳子嘉：賴清德未來會完全模仿特朗普路線

吳子嘉接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃筱筠）美國候任總統特朗普20日就任，賴清德如何因應特朗普領導下的台美關係？《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問觀察，賴清德日前執行上任後的首例死刑，接著反核態度與“LGBT”等被視為多元、平等、包容（DEL）的價值，賴會走向傳統保守價值，賴以以實際行動跟隨特朗普路線。



“LGBT”是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮略字。



吳子嘉，出生於高雄岡山區眷村，籍貫浙江省寧海縣，曾就讀台北工專（現台北科技大學），現任《美麗島電子報》董事長。曾是民進黨美麗島系成員、環球電視董事長、中國鋼鐵公司董事、民視大股東、康寧醫院執行長、台灣土地開發董事、精英電腦董事等。1997年加入民進黨為美麗島系成員；2019年2月26日被民進黨台北市黨部決議開除黨籍，並於2021年10月15日生效。



吳子嘉對中評社表示，可觀察賴清德日前與“立法院長”韓國瑜見面時，氣氛良好還派韓國瑜去當特朗普就職慶和團代表，可解讀賴是希望朝野和解。但是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘卻提大罷免，雖賴清德沒有公然反對，子弟兵、民進黨“立委”林俊憲也附和，這代表賴清德有兩面性。



他進一步表示，一面就是賴清德希望朝野放下仇恨，另一方面是朝野緊張氣氛，對賴清德治理方法不相違背，“一定程度緊張有助於2026跟2028選舉”，對於選舉戰備有幫助。大罷免把朝野弄得緊張，也操兵基本盤，發揮動員力量，可讓民進黨支持者鞏固又團結，對於賴來說也是有利執政。



特朗普上任後，賴清德對美國關係會有何動作？

