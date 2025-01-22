江和樹：民眾黨反對惡罷　將助藍委反制

台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）針對綠營發動罷免藍委行動，台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹接受中評社訪問表示，白營立場是反對任何惡意罷免行為，且面對民進黨鴨霸執政，“國會”的在野陣營席次必須要守住，因此民眾黨會站在制衡執政黨、反對惡意罷免的立場，協助國民黨反制罷免，以台中市的狀況而言，倘若罷免連署成案，他會號召白營支持者出面投下不同意票。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘公開號召改選“立院正副院長”及罷免41席區域藍委後，全台各地罷免連署動起來，其中台中市早在罷免號角響起前就開跑，一開始先是針對第四、五、六選區藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，到擴大至第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔，日前連第八選區、“立法院副院長”江啟臣也被列入，6席藍委都被點名，成為罷免藍委的主要戰場之一。



針對罷免藍委行動，江和樹表示，民眾黨反對惡意罷免，且站在制衡執政黨的立場，我們也不樂見在野陣營在“國會”成為席次劣勢，所以不會袖手旁觀。以台中市的結構來說，他研判大部分的選區兩階段連署都會通過，尤其是最早起跑的第四、五、六選區廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人，其實動員連署並不困難，因此另外三區成案機率也很高。



江和樹認為，台中市六席藍委，比較危險的應該是羅廷瑋、廖偉翔、顏寬恒。羅廷瑋主要是該區選民結構本來就偏綠，加上該區已有民進黨公職磨刀霍霍準備爭取補選，整體而言是相當有系統性的在運作罷免；廖偉翔去年當選本來就是險勝，僅6390票之差，所以綠營若認真動員，很有機會罷免成功；顏寬恒那一選區過去就有罷免、補選的經驗，顯示出，該區選民結構藍綠五五波，顏又有地方派系的包袱存在，很容易成為操作罷免的槓桿，相對不利。

