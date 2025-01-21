民調：3成4認為柯文哲遭到政治迫害

民調顯示，33.7%民眾認為柯文哲遭到政治迫害。(照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北1月21日電／台灣民意基金會今天公布最新民調指出，對於前台灣民眾黨主席柯文哲被收押禁見，三成四同意柯文哲被收押禁見是“賴政府”的政治迫害，但有五成三不同意。另外，去年8月民眾黨陷入政治獻金、柯文哲貪污等風暴，民調下滑，但最新支持度回到13.5%，是去年8月以來的新高點，這很可能是因為不平則鳴，有不少支持者與社會大眾對柯文哲是否獲得司法公平審理有所質疑。



此分民調結果，主要研究發現:



一、 關於民眾對北檢偵辦柯文哲案的反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，約四成一滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，三成六不滿意，二成四沒意見、不知道、拒答。



二、 關於柯文哲有無獲得司法公平審理，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成三認為柯文哲有獲得司法公平審理，三成九不認為，一成九很難說、不知道、拒答。



三、 關於柯案是否是政治迫害的問題，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成四同意柯文哲被收押禁見是“賴政府”的政治迫害，但有五成三不同意。



四、 關於台灣社會對司法的信心，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五對台灣司法有信心，四成九沒信心。沒信心的比有信心的多4.4個百分點。



五、 關於民眾對選罷法修法的意見傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成六贊成選罷法修法，罷免案的提議和連署須附上國民身分證正反面影本，四成七不贊成。



六、 關於民眾對憲政訴訟法修法的意見傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，五成贊成憲訴法修法，二成九不贊成，二成一沒意見、不知道。