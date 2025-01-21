特朗普就職觀禮　韓國瑜：台灣視野須超越

韓國瑜在美國國會大廈遊客中心收看特朗普就職典禮的場外轉播。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北1月21日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜此次率團赴美慶賀美國總統特朗普就職，除了7位“立委”取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與台駐美代表俞大㵢也以“擦邊球”的方式，成功進入國會大廈觀禮。韓國瑜在國會大廈觀禮後發文表示，此行的參訪交流中，他更加肯定台灣的視野必須要超越這座島嶼。韓國瑜也祝福特朗普與范斯正式成為美國第47任正副總統，更期待47成為台美一個同生共贏的Lucky Number。



美國第60屆總統、副總統就職典禮為防嚴寒低溫，20日移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。



由於計劃生變，台駐美代表處日前啟動應變方案，最後將代表團中7“立委”送入第一資本體育館，讓他們在貴賓包廂透過現場轉播觀禮。



此外，韓國瑜與俞大㵢則成功取得在美國國會大廈遊客中心安排的座位，於圓形大廳之外收看就職典禮的場外轉播。



韓國瑜表示，台美關係是我們所有外交關係中的基石，相信我們彼此之間還有許多成就的空間，再次祝福特朗普先生與范斯先生正式成為美國第47任總統與副總統，更期待47這個數字成為台美關係史上一個同生共贏的Lucky Number。



韓國瑜臉書全文如下：



在北美的凜冽寒風之中



25年1月20日的華府就是自由世界的巔峰很榮幸見證這個歷史性的時刻



更感謝駐美所有同仁的奔走努力、以及同行八位“立委”同仁代表的齊心拼外交



我不知道47會不會成為美國歷史上的Lucky Number



但此行的參訪交流中



我比任何時候都更加肯定



台灣的視野必須要超越這座島嶼



從不同的角度、聽不同的聲音、看不同的風景



仰觀天地之大，俯察品類之盛



有鑒於台美關係是我們所有外交關係中的基石



在這個瞬息萬變的世界局勢裡



相信我們彼此之間還有許多成就的空間



再次祝福特朗普先生與范斯先生正式成為美國第47任總統與副總統



更期待47這個數字成為台美關係史上一個同生共贏的Lucky Number