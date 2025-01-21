總預算案20小時不斷電表決　清晨完成二讀

總預算案歷經20小時不斷電表決，完成二讀。21日下午1時繼續開會，力拚完成三讀程序。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”昨日上午10時起進行總預算案表決，一直到今日清晨6時左右才將近700個提案完成二讀，歷經20小時不斷電的表決大戰，刪減總預算金額約新台幣2000億元。院會將休息至下午1時繼續開會，力拚總預算案完成三讀程序。



總預算案預計下午1時進行三讀程序，“行政院長”卓榮泰屆時是否會來到“立院”致意，成為外界關注焦點。



今年度總預算案在歲出部分編列3兆1325億元，較去年度增加2806億元，是史上新高。不過在野聯手刪減約2000億元，另外凍結約900多億元。



由於中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜赴美出席美國總統特朗普就職典禮，院會改由副院長江啟臣代班主持。自昨天上午10時開始，一路不斷電表決總預算相關提案，直到今天早上6時左右才完成所有二讀程序，歷經近20小時的不斷電表決大戰，朝野“立委”都累翻了。



據瞭解，目前“立委”們大多都在休息，準備下午1時繼續開院會，將總預算案三讀。不過今日凌晨0時17分嘉義發生規模6.4地震，不少南部“立委”趁著院會空檔趕回南部視察。



按照往例，總預算三讀通過後，“行政院長”會來到“立院”議場向“立委”致意，然而卓榮泰昨日才召開記者會，批在野總預算審查已引起人心惶惶，在野則反擊卓是在挑起社會對立。



目前朝野氣氛很僵，下午總預算三讀過後，卓榮泰是否會依例來到“立院”致意？恐怕還有變數。