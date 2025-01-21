綠委王美惠1人投3票　陳智菡抓包更大民主

陳智菡在臉書發文表示，透過影片發現綠委王美惠(右)連按了三個表決器。(照:陳智菡臉書) 中評社台北1月21日電／“立法院”今天繼續審查總預算，台灣民眾黨團主任陳智菡20日在直播時抓包，民進黨籍“立委”王美惠在投票時，連按三個表決器，替別人投票，她砲轟公然做票，非常確定民進黨團總召柯建銘不在現場，但表決燈竟然亮起來。



陳智菡在臉書發文表示，剛剛總預算審查的晚間6點24分至6點32分，發現柯建銘的表決燈都有亮，但他人不在現場。又發現，王美惠連按了三個表決器，接著柯建銘的燈號就亮起了。莫非這就是賴清德口中說的：“更大的民主”？並請大家收看民眾之聲直播，回放好清楚！



陳智菡20晚間在《民眾之聲》直播表示，民進黨有人不在場，王美惠代替三人投票，直接違反代議政策原則，形同沒收民主，荒腔走板，記名表決竟然代替他人投票。



陳智菡表示，民進黨認為舉手表決違法，事實上是沒有問題的，但民進黨要求一定要記名表決，結果現在記名表決，卻代按表決器，民進黨公然做票。



陳智菡大酸，非常確定柯建銘不在現場，但表決燈竟然亮起來，難道這就是在“立法院”從政30年的功力？這太玄妙了。



陳智菡說，重點是誰插了柯建銘的卡，誰要懲處呢？誰准許王美惠一次幫3個人按，希望民進黨把人抓出來，不要讓議事人員背鍋。