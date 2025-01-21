嘉義強震　前綠委竟怪藍白遭罵師承柯總召

嘉義大埔21日凌晨發生強震，莊競程卻發文怪藍白。（照片：莊競程臉書） 中評社台北1月21日電／嘉義大埔21日凌晨0時17分發生規模6.4有感地震，全台多數縣市都有感、南台灣傳多起災情。不過“行政院”中部服務中心執行長、民進黨前“立委”莊競程卻第一時間在臉書發文說，“白藍亂搞國家！老天真的怒了！”隨後雖馬上修改文章，但仍遭網友大罵，還有人嘲諷“師承柯總召”、“拿天災做政治攻擊”。



嘉義強震發生當下，“立法院”仍在加班審理“中央政府”總預算，多個部會的預算在藍白聯手下遭刪減。莊競程昨晚在臉書連發多篇文批評在野黨是“詐騙集團”、“毀憲亂政”、“亂刪國家預算”。



不過，今日凌晨0時17分嘉義發生強震，莊競程4分鐘後就在臉書、Threads平台發文，“白藍亂搞國家！老天真的怒了！地震希望大家都平安！”隨後就自己修改文章，僅留下“地震希望大家都平安！”。



此言遭許多網友截圖備份，留言開嗆，“你不覺得你很無知很可憐嗎？”、“啊你不是說老天怒了？我台中人幸好我上次沒投票給你，丟臉”、“好惡心！難怪你選不上！講什麼地震是因為藍白？”、“你不覺得你很可惡嗎？面對天災你還可以連結到政治……枉你還當過‘立委’，還是中部中心執行長”。



也有網友想起先前0403花蓮地震時，民進黨團總召柯建銘在“立院”發言說，“老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主”等語，大酸莊競程，“師承柯總召嗎？”、“跟麻柯同黨，講出差不多的話也是理所當然”、“老天有眼啦”。