淪政治人物養老院？“監察院”預算在野黨狠砍

台“監察院”。（中評社 資料照） 中評社台北1月21日電／“立法院”熬夜表決總預算案，“監察院”過去爭議行徑引發在野黨紛紛提案要大砍預算，質疑“監察院”已經淪為綠營酬庸，供政治人物養老的機關；“監察院長”陳菊出境考察報告沒誠意，也成預算遭大砍的理由。



中國國民黨籍“立委”羅智強提案，質疑“監察院”預算大漲效能卻全面下滑，將“監察院”10億9711萬（新台幣）的預算刪減掉3億1266萬。



“監察院”境外旅費也因被抓到要去日本考察黑熊而被“立委”紛紛提案要砍，最後採用台灣民眾黨“立委”黃國昌所提案，黃質疑2023年去加拿大出境報告心得僅一頁，提案刪除所有出境旅費，總共1096萬。



黃國昌提案質疑“監察院”已經淪為執政黨酬庸、供政治人物養老機關，有違人民對政府機關的期待。為避免浪費納稅錢，提案將“監院”一般行政費共8億9046萬，刪除9037萬。黃國昌也將“監院”議事業務1856萬預算全砍。



國民黨提案將“監察院”調查巡查業務的業務費總計1836萬全數刪除，理由是“監察院”曾經放過涉嫌性招待的前“政院”發言人陳宗彥，不履行彈劾職責，認為“監院”已無能徹查違法失職情勢，已經失能。



人權會預算也遭大砍，“國家人權”業務總共1億1825萬，卻因為“監察院長”陳菊2023年10月赴加拿大訪查原住民族人權議題，55頁的出境報告衹有一頁心得建議。如此表現無法令人瞭解人權委員會的意義，淪為大拜拜、觀光式考察，黃國昌提案刪除8500萬預算。