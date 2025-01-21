江啟臣：特朗普只談價格、不談價值

針對特朗普就職演說內容，江啟臣在臉書發表看法。(照:江啟臣臉書) 中評社台北1月21日電／特朗普正式就職美國第47任總統，並發表就職演說。“立法院副院長”江啟臣今日表示，可預料特朗普2.0時代，“關稅是武器、交易是目的、對話會繼續”。此外，美中對抗“競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會”，“只談價格、不談價值”的“大談判”時代，正式開始！



江啟臣21日在臉書發文指出，特朗普在就職演說中宣示：“將簽署行政命令，針對邊境宣布國家緊急狀態，以落實其主張的移民政策”；“美國將再次成為製造業大國”；“將對外國徵稅，充實國庫，復興美國夢”；“將再次建立世上最強軍隊來對抗敵人，結束戰爭、不捲入戰爭”；更說他的政績將會是和平締造者與團結者，也說要將墨西哥灣更名為美國灣。正式昭告天下他將逐一落實競選時的主張。



江啟臣提到，特朗普正式宣布對外徵稅，要成為製造業大國，建立全球最強軍隊，聚焦抗敵、結束戰爭、不捲入戰爭，都顯示未來和中國大陸將維持競爭但不衝突的格局，而台灣已成為美國貿易逆差的第6大來源，除了面對可能的關稅制裁，特朗普宣示不捲入戰爭，也可能讓兩岸關係和美中台三邊關係產生變化，連帶影響印太區域穩定與全球地緣政治。



江啟臣認為，可預見特朗普2.0時代，“關稅是武器、交易是目的、對話會繼續”；美中對抗是“競爭格局不變、對抗僵局依舊、衝突破局不會”。特朗普2.0一切將更得心應手，無須過渡加上國會過半，幾乎可隨心所欲，特朗普的美國優先這次將更可能重塑全球貿易秩序、改變地緣政治，讓國際政治重新洗牌。



江啟臣表示，面對特朗普上任後的國際新局，我們必須以更務實的態度，採取靈活、彈性的策略，以“台灣優先”應對特朗普的“美國優先”，才能在談判中換取最大的“國家”利益。