嘉義6.4強震南台灣傳災情　氣象署警餘震

嘉義發生規模6.4地震。（照片：氣象署） 中評社台北1月21日電／嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，最大震度大埔6弱，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，全台有感，中南部有災情。地震造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，21日皆停班停課。



氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震與於1906年造成巨大災情的“梅山斷層”距離長達50公里，因此並無直接關係，但提醒民眾，由於地震能量需要釋放，未來3天還是有機會出現規模5以上餘震。



綜合台媒報導，至上午大約10點的災情，大埔鄉路坍，台南楠西平房倒塌，4人輕傷，與台南市楠西區相鄰的西興村受損嚴重，出入道路中斷，約50位村民受困，所幸無人受傷。



吳健富表示，本次地震的震央在嘉義大埔，地震發生後，氣象署在地震發生後7.9秒就針對全台20縣市發布警報。



嘉義6.4地震中，各地最大震度包含嘉義縣大埔6弱、台南市楠西5弱、高雄市甲仙5弱，嘉義市則有4級、台南市4級、高雄市3級、台中市3級，新竹市、桃園市、新北市、台北市則為2級。



後續自凌晨00：21起，至00：30，就發生了連續6次餘震，地震規模全都在4以上。



吳健富說，本次地震深度極淺層，僅9.7公里，因此就連北台灣都顯著有感。由於地震需要釋放能量，3天內有機會“密集發生規模5以上地震”，民眾需做好防震、防災準備。