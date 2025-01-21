嘉義大地震　陳亭妃、林俊憲派助理勘災

綠委陳亭妃接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃筱筠）昨天深夜0時17台灣發生地震，震央在嘉義大埔規模達6.4，台南在這次地震情形比較嚴重，但“立法院”昨天挑燈夜戰進行總預算表決，下午還要繼續三讀，民進黨有意挑戰台南市長的“立委”陳亭妃與林俊憲都還留在台北待命，但兩人也趕緊表態，已經派出助理前往勘災。



陳亭妃在“立法院”受訪說，地震真的很大，發現比較嚴重的地方，已經號召水電工前往，他們目前缺水，希望幫他們復原。早上也請秘書手邊資源或是能協助的都盡量協助，第一時間助理與台南市長黃偉哲也去關心，目前狀況是山區與南西區狀況嚴重。



是否結束就要趕回去？陳亭妃也說，她昨天原本以為到早上6點，她馬上已經準備好搭第一班高鐵回台南，票都訂了。但是一個命令要繼續開會，因為還全院覆議要留下，自己早上雖然沒睡，目前都在聯絡秘書，包括怎麼協助他們，尤其山區目前知道是30人撤出，跟助理隨時回報訊息也拍照，讓她知道目前的狀況，也讓我們知道周邊什麼資源幫忙他們。



她現場更與助理視訊讓媒體拍攝狀況，台南山區確實狀況嚴重，許多房子都龜裂。



而另一位有意競爭台南市長林俊憲也趕緊請助理拍好一段影片上傳臉書。林俊憲說，院會通宵到今早6點左右暫時休息，等等下午1點還要繼續三讀預算，無法趕回台南，只好請團隊同仁替他前往災情最嚴重的楠西看看。



他提到，像影片中這間房子，基本上已經沒辦法再居住，周遭還有許多房屋都受損，程度不一，後續一定需要政府單位的協助。待“立法院”會議結束，他會盡快回去，媒合各界力量協助市民朋友復原。