柯建銘發文地震是老天震怒　綠委喊不妥

陳亭妃受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月21日電（記者 黃筱筠）嘉義今天凌晨0時17分，發生芮氏規模6.4地震，南台灣傳出災情。地震發生當下，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在臉書發文“老天也震怒！”呼籲大家出來罷免。此發文雖後來刪除，但引發討論太過於冷血。民進黨“立委”陳亭妃也說，她沒有看到貼文，如果是真的，“我覺得時間點非常不適合”。



柯建銘喊話，請大家踴躍出來參與罷免活動，台灣就守住了，大家的身家財產也保住了，相信每一個人都願意這麼做。不過，柯建銘發文時剛好碰上地震，因此他也在內文寫下：“此刻（12：17）正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了！”民眾黨看完柯建銘發文，將“老天也震怒”一說紅圈重點標示，並無奈表示：“到底…到底要多冷血，才會一而再的把天災當成政治攻擊的武器！”



陳亭妃對於柯建銘發言說，她覺得可能有些不適當，她沒有看到貼文，如果如同記者詢問把地震跟藍白砍預算結合在一起，她覺得時間點非常不適合，希望天佑台灣、天佑台南、天佑每個地方，希望無災無礙，大家平安過新年。



有關於地震預報就費差點被刪？陳亭妃一樣強調，現階段趕快救災比較重要，預算部分國民黨也要自我檢討、思考檢討，有些預算該凍、該刪還來得及處理，因為還沒三讀，沒有協調好可以彌補的趕快彌補回來，現階段救災最重要，不要再談政治口水，趕快救災 趕快讓台南恢復，可以好好過年最重要。



至於“外交部”預算刪除，中南部要辦護照只能到台北？陳亭妃還是低調不想引戰火說，她覺得現階段地震比什麼影響更大，我們趕快回歸救災。因為凍結或刪減中南部受影響，我們會盤整出來，哪些會直接有影響，有些是凍結有影響，我們也希望趕快解凍，如果只是要達到政治目的，讓他們看到藍白合之後可以阻礙預算，我們盤整影響再好好與國民黨好好談這比較重要。