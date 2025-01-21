嘉南強震科技大廠停機　台積電南科廠急疏散

台南科學園區一隅。（中評社 資料照) 中評社台南1月21日電／台灣21日凌晨12時17分強震，南部科學園區管理局轄下台南園區大廠，機台預防性停機，進行人員疏散，21日上午8時左右，園區各大廠人員皆已返回崗位，機台當機情形尚未統計完畢，無人員傷亡，水電氣、汙水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，標準廠房及宿舍電梯尚在進行查修。



全球晶圓代工龍頭台積電表示，部分位於中科和南科的廠區達到疏散標準，因此依照緊急應變程序，優先進行人員的室內及室外疏散和清點工作。公司強調，員工的安全是首要考量，因此在地震發生後立即啟動了相關措施，確保所有人員能夠安全撤離。



台媒報導，根據業內人士透露，地震發生後，全台的供應鏈和工程師迅速反應，已經陸續前往台積電的中科和南科廠區進行搶修工作。這些專業人員的迅速行動，旨在儘早恢復廠區的正常運作，減少地震對產能的影響。



南科管理局21日上午表示，南科重大事故通報中心的地震通報顯示，1月21日凌晨12：17，震央嘉義縣政府東南方 37.9 公里（嘉義縣大埔鄉），地震深度9.7公里，芮氏規模6.4，最大震度嘉義縣大埔6弱；嘉義最大震度6級、太保4級；台南最大震度5級、善化5級；高雄最大震度5級、路竹4級、楠梓4級。



園區廠商地震儀在台南測得地震規模，群創B廠143.00Gal（5強）／台積18廠105.00Gal（5弱）／聯電131.00Gal（5弱）／彩晶126.80Gal（5弱）。高雄的群創F廠35.00Gal（4級）。



南科管理局說，南科台南園區5級，除了各大廠人員疏散，園區大廠機台也預防性停機，人員已進行疏散，目前無人員傷亡，水電氣、污水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，標準廠房及宿舍電梯自動跳停、預防性停用。



該局針對最新狀況表示，台南園區各大廠人員皆已返回崗位，機台當機情形尚未統計完畢，無人員傷亡情事；水電氣、汙水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，標準廠房及宿舍電梯尚在進行查修，至於受災狀況及復原時間尚待評估，園區水電供應正常，公共設施無災情。