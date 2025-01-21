特朗普上任　藍智庫示警賴五項重大問題

“國政基金會”。（中評社 資料照） 中評社台北1月21日電／特朗普20日就任美國總統，中國國民黨智庫“國政基金會”21日表示，特朗普的外交國安團隊將中國大陸視為最強大的對手，全球地緣政治版圖及經濟格局面臨未知變化。夾在兩強權之間的台灣，豈能自恃有美國支持就忽略、甚至鄙視改善兩岸關係對促進台海和平穩定的重要性。“國政基金會”提醒“賴政府”五項重大問題，避免一面倒的偏頗政策，否則將對美中台三邊關係帶來嚴重的負面衝擊。



“國政基金會”表示，素以交易性格著稱的特朗普將如何在各項政策層面落實“美國優先”思維，勢將影響美國政府的對外行為，不僅為美國領導數十年的國際體系增添不確定性，其與中國領導人的交手亦可能衝擊現行國際秩序，故白宮新主人的言行備受各國關注。



“國政基金會”21日發布新聞稿指出，“兩手策略”與“雙重標準”向來是特朗普的行事風格，據外媒報導，特朗普有意百日內訪問中國大陸，並與習建立私人關係，與美國官方管道同步進行。此外，特朗普的“條件論”也不排除讓陸資的“抖音”(指TikTok)繼續在美國市場運作，但極可能會強加諸多附帶條件。這種“先禮後兵”的決定能持續多久，對中美關係會有怎樣影響，台灣是否會受到波及等，都是民眾關心的焦點。



“國政基金會”指出，與此同時，特朗普的外交國安團隊將中國大陸視為最強大的對手，誓言展現美國國力優勢以對抗“中共勢力擴張的企圖”。雙方都強調維持台海和平穩定的重要性，也表示將繼續支持台灣有意義地參與國際活動及提升自我防衛能力，但也希望與北京共同建立雙邊對話機制，避免台海現狀遭受單方破壞。



“國政基金會”說，對此，夾在兩強權之間的台灣，豈能自恃有美國支持就忽略、甚至鄙視改善兩岸關係對促進台海和平穩定的重要性，放任執政黨及其側翼網軍恣意破壞台海既有的政治基礎。



基於對台海和平穩定及國家安定發展的關切，“國政基金會”籲請“賴政府”應確立“國家安全”戰略”的指導原則，正視與台灣生存發展息息相關的下列重大問題：



1.務實面對台美關係、切莫誇大：



特朗普政府的國安官員都是對中鷹派，但其政策仍以維護美國利益為最優先考量，與中國大陸的地緣政治競爭必將衝擊台灣生存展的環境。台灣絕不可妄自菲薄，而“賴政府”也不能自我膨脹、甚至誤導社會視聽。



2.關稅戰一觸即發、謹慎為妙：



台灣是高度依賴國際貿易的小型開放式經濟體制，面對特朗普可能隨機祭出的關稅戰，政府不能再偏執在高科技產業供應鏈就可獲得美國無條件支持的幻想，卻忽視傳統產業及服務業遭受區域經貿整合邊緣化的嚴峻問題。“賴政府”除了應推進台美經貿協定的談判外，更不能忽略帶領台灣尋求加入RCEP及CPTPP的任何機會。