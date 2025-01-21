陳玉珍：特朗普美國優先　台灣角色質變

藍委陳玉珍受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月21日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普20日宣誓就職，就職演說強調“美國優先”。中國國民黨籍“立委”陳玉珍向中評社表示，在美國優先的前提下，美國所謂的盟友可能就不是在特朗普天秤上比較重要的那一端，未來中美兩強的往來，台灣在這中間的角色是否會產生質變？是必須思考的重點。



陳玉珍強調，執政的“賴政府”現在就應該要調整對美、對陸政策，不能再像以前一樣，只單方傾斜倒向美國，對陸更不該衹有強硬態度，須拿出軟的一面，釋出善意才行。



美國總統特朗普就職演說宣示，“衰退已經結束”、“黃金年代現在開始”的政策重點，並簽署大量改變美國社會與國際秩序的行政命令，而“美國優先”是特朗普政府未來4年的政策中心。



陳玉珍今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，特朗普2.0版的美國優先，全球都關注，而美國優先就是美國利益為優先的原則來面對任何狀況以及政策方針，加上特朗普的商人性格，這就會照成美國在對外的部分，過去所謂民主同盟的盟友，就可能不是列在特朗普天秤上比較重的那一端。



陳玉珍說，中美兩大強權目前的走向來看是趨向穩定，但在美國優先的原則下，特朗普看台灣在中美之間的角色，可能就會產生一定程度的質變，過往拜登政府所說的堅定民主同盟角色，就不會存在，這會對台灣產生實際影響，尤其在中美談判過程中。



陳玉珍提到，目前看來特朗普面對全世界，擺出的姿態非常強硬，不只對中，對加拿大、墨西哥、格陵蘭等等都是，這都顯示他認為美國是世界的老大，所有事情都是美國優先考慮，美國覺得對的事情就去做。



而特朗普的談判姿態，陳玉珍說，他覺得應該往前走的部分就會往前走，但會先丟話出來逼迫談判，就是先聲奪人的談判法，所以台灣方面必須做好準備，不能再像過往的單邊傾斜美國政策，這會完全損害自身利益。



陳玉珍提及，尤其近日“賴政府”邀請特朗普第一任副手彭斯（Mike Pence）來台，此人已被特朗普列為不歡迎人物，而特朗普又是恩怨分明的個性，在這情況下，如果外交單位沒有慎重且充分瞭解到底哪些人是現在特朗普團隊，哪些是過去團隊但已變成特朗普寇仇的話，對我們的外交處境反而是危險的，這是基本判斷功力，也是基本的情報功夫。