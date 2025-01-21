特朗普就職　林沛祥：賴在台海冒進恐變棄子

藍委林沛祥接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月21日電（記者 楊騰凱）針對美國總統特朗普就任新局，中國國民黨籍“立委”林沛祥向中評社表示，特朗普剛上任，中美至少有100天的蜜月期，中美要交易是非常快速的，民進黨政府如果在台海冒進，要當心從“棋子”變成“棄子”。



林沛祥15歲起便赴美求學，擁有美國洛約拉馬利蒙特大學企業管理碩士、南加州大學公共行政碩士、拉文大學公共行政博士等學位。林沛祥曾任台灣民主基金會國際組主任、台北科技大學助理教授、基隆市議會副議長等職。2024年當選基隆市“立委”。



林沛祥表示，嚴格講起來，特朗普政府現在在想不是台灣的“價值”在哪裡，而是台灣的“價格”在哪裡。特朗普是一個很務實的企業家，他會以務實的企業經營方針來施政，當遇到這種狀況的時候，台灣已經不能想說我們可以帶給特朗普什麼價值，而是當特朗普要求我們買武器時，我們能不能接受？



林沛祥指出，另一方面，由於特朗普才剛上任，美國與中國大陸至少有100天的蜜月期，我們要觀察這段蜜月期會持續多久，現在中美是兩個強勢領導人在溝通，而且兩人都沒有任何牽絆，他們要拿什麼來進行交換，都是非常快速的，如果賴清德在台海冒進的話，很可能從“棋子”變成“棄子”，這是我們在國際政策交流操作要非常注意的。



林沛祥表示，台灣非常可以是特朗普拿來交易的議題，台灣常說我們有台積電“護國神山”，我們有半導體產業可以當“矽盾”，可是當台積電開始外移時，這個屏障已經越來越薄了，我們還能提出什麼樣的價格，讓大國繼續與我們合作，這是非常需要注意的。



林沛祥指出，尤其在台灣無法與大陸往來情況下，特朗普對台灣的開價我們恐怕都必須照單全收。而且老實講，包括台灣在內，所有第一島鏈國家都應該在中美之間左右逢源，這是很現實的問題，如果在中美之間可以平衡，對我們的發展與和平將有更長足的保障。