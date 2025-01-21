賴士葆：習特互動好　賴只知和陸對衝

藍委賴士葆接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月21日電（記者 楊騰凱）針對美國總統特朗普就任的新局，中國國民黨籍“立委”賴士葆向中評社表示，特朗普與中國大陸領導人習近平互動很好，美國過去反中友台的大基調，現在看來風向在變。而且“賴政府”還不知道如何回應，只知道和大陸對衝一條路走到底。



美國第47任“總統”特朗普20日宣誓就職並發表就職演說。特朗普表示，“美國的黃金時代現在開始”，“美國衰落結束了”，並宣示“美國優先”。



賴士葆表示，雖然美國的大基調還是反中友台，友台的部分我們當然要感謝，可是現在看起來風向在變，然後“賴政府”還不知道怎麼回應，他們只知道一條路走到底，和中國大陸對著衝。



賴士葆表示，其實“賴政府”應該要調整路線，要去思考怎麼樣與中國大陸展開好的互動，這非常重要。



賴士葆指出，另一方面，賴清德上周才和前特朗普副手彭斯見面，可是彭斯現在已經是特朗普討厭的對象了。賴去見特朗普討厭的人，這反而讓台灣更麻煩，這代表台灣的外交團隊有問題。



賴士葆指出，當然彭斯是有份量的美國政治人物，他當過特朗普的“副總統”，可是問題是彭斯與特朗普兩人現在關係不好。台灣把彭斯找來，這樣的做法真的很奇怪。