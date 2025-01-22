中評鏡頭：啦啦隊女孩不跳舞改代言台灣燈會

桃園啦啦隊女孩代言台灣燈會周邊文創商品。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月22日電（記者 盧誠輝）2025台灣燈會將在桃園舉辦，桃園市政府又找來啦啦隊女孩到場共襄盛舉，但這次啦啦隊女孩卻不跳舞，而是改代言台灣燈會的周邊文創商品，只見啦啦隊女孩猶如走秀般，一個接一個拿出台灣燈會特製的文創商品展示，就是要讓遊客一次買個夠。



桃園市政府觀旅局表示，台灣燈會特別設計了12款燈會吉祥物客製化文創商品，以“Light up Together 與光共舞”為設計核心概念，呼應燈會“光聚千塘串桃園”主題，分別打造“星點森林，漫光派對”、“熠熠生活，小怪獸的日常陪伴”及“皓光流轉，光影典藏”三個系列，將燈會專屬IP融入文創小物，期望每位參與燈會的民眾，都可以帶回專屬於自己的燈會感動瞬間與紀念。



觀旅局指出，台灣燈會文創商品包含官方紀念T恤、紀念帽、手機掛繩、飾品、飲品等多種商品，有別於一般商品，配合燈會意象，大部分皆具有發光、夜光、螢光效果功能。“千塘紀念酒”更選用桃園在地酒廠鄧爸麥酒的酸柑茶啤酒，搭配蛇年意象專屬木盒包裝，鏤空設計加上燈飾還能變成小夜燈或燈籠；“雷射胸章組”聯名桃園市吉祥物“宇宙版Y桃園哥”，胸章遇光會產生光影變化，極具收藏與紀念價值。