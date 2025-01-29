綠委開箱珍藏故事多　解壓又舒心

許智傑（左）與林月琴秀出自己平常蒐藏。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月29日電（記者 黃筱筠）如何應對在“立法院”高強度工作、朝野對抗？想不到“立委”也喜歡蒐藏模型以及玩具。民進黨“立委”許智傑與林月琴與大家分享收藏。許智傑回憶當初在交通委員會，爭取彩繪班機、國際航線到高雄時，因緣際會參與到航空公司與史努比聯名活動。有一次與林月琴分享才發現，她蒐藏了豐富的史努比珍藏，兩人透過史努比開啟了合作契機，一起推動諸多兒童交通安全議題。



趁著新年期間透過“立委”收藏開箱，讓民眾看到“立委”，有別於以往嚴肅問政的一面，為新的一年增添不少溫馨輕鬆的氣氛。



林月琴分享手中最特別的史努比娃娃，這是去年林月琴進入“立法院”前，靖娟基金會同仁一起贈送給她，上頭穿著手工製作的衣服，胸前還別著靖娟小黃帽護身符。林月琴表示，每次“立法院”有些衝突，回到辦公室抱抱史努比就很舒壓，許多壓力跟憤怒就可以得到安慰。



許智傑分享過去曾在中科院製造過飛機發動機，因此對飛機相當著迷。進入交通委員會以後，積極拜訪航空公司，爭取10多條高雄航線，今年成功爭取了皮卡丘及三麗鷗彩繪機，4月開始還有大飛機要服務高雄鄉親，逐步實踐航空“立委”的使命。許智傑拿著手上的皮卡丘彩繪機模型，還與林月琴一起裝上了飛機模型的引擎，看得出許智傑對於飛機相當著迷。



林月琴同樣也組裝起手中的SNOOPY大時鐘，這是許多社工好友，蒐集全台史努比盲盒公仔，集結成套後送給林月琴，代表著所有第一線社工對於林月琴的期待。



大學唸的是台灣大學機械系，許智傑不改政策控的理工男性格，又補充了未來航線的規劃，包含2026年星宇航空要首度進軍高雄，以及今年至少7條新航線加入高雄市場。他還獨家透漏最新消息，今年上半年將有望開闢直飛韓國濟州的航線，高雄航線的恢復狀況今年將有望超越疫情前，許智傑表示會繼續爭取，以後南台灣好朋友要“出國”，可以省時間、省體力，就近從高雄出發更方便。

