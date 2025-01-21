卓榮泰批藍白刪預算　趙少康曝真相想搞罷免

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北1月21日電／“立法院”審查政府總預算案20、21日進行表決大戰，“行政院長”卓榮泰批在野黨刪減及凍結預算，置“國安”、治安、民生不顧，置百工百業、人民健康與生活於不顧。對此，資深媒體人趙少康則指出，刪預算、審預算是“立委”天職，難道送來是審假的嗎？這有什麼好叫？他認為這根本是一個策略性運用，打在野黨，然後呼應罷免。



根據《中時新聞網》報導，趙少康20日在《少康戰情室》中表示，其實真的感到不解，“立法院”不能刪預算？那送到“立法院”審查什麼東西？又不是共產、極權國家不刪預算的。事實上很多部會在編算時就浮編一些，過去預算都用完了嗎？都沒有剩下、花不掉的嗎？還是趕在年度預算結束之前想辦法消化掉？刪掉3%就叫成這樣子？那乾脆不用審查，“行政院”自己過了就算了，“給我審還不准我刪，天下有這樣事情，我就不懂，刪3%有多嚴重”？



趙少康強調，現在預算刪掉，還有預備金、特別預算，有其他方式的，怎叫成這樣子，“根本認為這是一個策略性的運用，打你在野黨，然後罷免可以一起呼應”！



趙少康說道，不好好想辦法跟在野黨好好溝通，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在協商會議就拚命講不讓人發言，然後跑去怪在野黨，這不是很奇怪嗎？這不是正辦，正辦是還盡努力溝通，不行再罵。但根本不做這項努力，現在一心想搞罷免，弄了半天勞民傷財，藍綠互罷有什麼意思？