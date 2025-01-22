介文汲：特朗普需要中國合作協商以解決問題

台前駐紐西蘭代表介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普就職演說強調“美國優先”，台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，即便中美今後會有很多衝突，但特朗普依舊需要中國合作協商以解決國際問題，營造出美國是受人尊敬國家的形象，中美競合的界線是以個案來看，對貿易是一套看法、對俄烏戰爭是一套看法、對國際安全問題就是另一套，對特朗普來說，每件事都可拆開單獨看。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統有30年工作經歷。



介文汲接受中評社訪問表示，中國是世界兩強之一，因此中美合作才能解決很多國際上的問題，特朗普是現實主義，中國的實力就擺在面前，中美合作協商才能營造出美國是受人尊敬的國家的形象，若與中國玩硬的，中國處處不與美國合作，根本達不到這樣的目的，中美關係向來是競爭又合作。



對於特朗普在就職演說中表達，衡量成功的標準不僅是我們贏得的戰役，還有我們結束的戰爭，最重要的是我們從未捲入戰爭。介文汲說，這代表美基本上特朗普不希望用戰爭解決問題，不希望捲入武力衝突，可能就要用代理人的方式處理，除非是向美國直接出手。

