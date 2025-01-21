李彥秀示警美新政是否從關稅擴大到匯率戰

李彥秀（左）日前隨代表團出席大華府地區僑胞盛大舉行的歡迎晚宴。右為國民黨不分區“立委”葛如鈞。（李彥秀臉書） 中評社台北1月21日電／美國總統特朗普20日就職，隨“立法院長”韓國瑜赴美觀禮的中國國民黨籍“立委”李彥秀認為，特朗普此次演說相較8年前更為樂觀，完全執政下的“特朗普2.0”，將展現與第一個四年任期完全不同的自信。從美國利益出發的國際戰略思維，不僅是俄羅斯、中國大陸，包括連美國長期的盟友都需要相當的調適與準備。此外，應注意特朗普新政的打擊面，是否會從關稅，進一步擴大到匯率，貨幣操縱問題恐是台灣與市場更擔心的問題。



目前也是國民黨副秘書長、國民黨文化傳播委員會主任委員的李彥秀指出，特朗普正式就任美國第47任“總統”，從就職演說及第一波政策中，特朗普展現與8年前截然不同的風格。8年前特朗普的就職演說充斥“慘敗”、“財團收割”、“悲慘疾病”、“蹂躪”、“重建”這些負面的字眼。此次特朗普的就職演說，一如8年前，點出了美國未來國家的走向，但是整體氛圍比起8年前更為樂觀，完全執政下的“特朗普2.0”，將展現與第一個四年任期完全不同的自信，當然，也將帶給美國以及國際政治前所未有的機會、挑戰與衝擊。



李彥秀點出，關稅、能源與製造，仍然是“特朗普字典”裡面最重要的部分，透過關稅保護美國的勞工與製造業，讓美國重新富裕起來，“關稅絕對是特朗普字典裡面最美麗的詞彙，沒有第二”；特朗普將宣布國家能源緊急狀態，作為全球第二大碳排國家，美國將在10年內第二度退出“巴黎協定”，將能源價格壓低，確保“美國製造”的競爭優勢，特朗普新政會對全球對抗氣候暖化帶來一定的逆流。



李彥秀續指，美國製造仍然是“美國優先”的核心，避免產業空洞化，增加大量就業機會，讓製造業重返美國，讓美國重新成為製造大國，對特朗普而言當然是重中之重。而且，4年任期的壓力，特朗普施壓美國企業與外國公司前往美國設廠的力道也會較8年前倍增。

