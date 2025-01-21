張善政表態　力爭輝達總部落腳桃竹苗大矽谷

張善政今日出席活動後接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月21日電（記者 盧誠輝）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台又掀起一股旋風，中國國民黨籍桃園市長張善政今日表示，昨日桃竹竹苗四縣市首長受邀到“國發會”召開“桃竹苗大矽谷推動方案”協調會議，他在會中除向“中央”提出五項具體建議外，也將力爭讓輝達總部進駐桃竹苗大矽谷，期盼“中央”能成立專案推動小組與地方政府對接。



張善政強調，桃竹竹苗具有完整的AI、半導體產業群聚基礎，透過桃竹苗大矽谷計劃串聯北台灣高科技廊帶，建構完整產業生態圈，並擁有良好生活環境及教育環境，爭取“中央”主動向輝達說明桃竹苗大矽谷推動方案的願景，爭取輝達落腳。



張善政指出，隨著桃竹苗大矽谷計劃及桃園市各項重大市政的推動，桃園市政府都發局已於2024年辦理“國土”計劃專案通盤檢討，納入觀光、交通、經濟等多元面向進行檢討，專案通檢計劃書及“國土”功能分區圖應同時審議，也已獲“內政部”正面回應。另外，因桃園龍潭科學園區僅有一間“國軍醫院”，醫療資源嚴重不足，請衛服部應儘速公布調整後次醫療區域，以利南桃園醫療資源銜接。



張善政最後也亦肯定“國發會”後續成立“桃竹苗大矽谷推動方案區域治理協調平台”，建立單一窗口進行溝通，並就各縣市所提案相關事項進行追蹤回復，期透過“中央”與地方攜手合作，共同推動桃竹苗大矽谷計劃。