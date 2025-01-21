“國教盟”公布台青少年十大關注議題調查結果

“國教盟”公布台灣2025年青少年十大關注議題。（照片：“國教盟”提供） 中評社台北1月21日電(記者 俞敦平)“國教盟”今日召開記者會公布台灣2025年青少年十大關注議題(見圖一)，“國教盟”理事長王瀚陽強調，這些議題來自青少年的真實聲音，非成人想像，呼籲社會重視並推動改變。“國教盟”青年部執行長李雨函分享調查過程與亮點，指出學生對網路資訊辨識、校園安全、性別平等及成長支持的高度關注。同時，高中生聚焦未來規劃與實用技能，國小生則重視基礎生活品質與情感支持。王瀚陽表示，這些結果將成為政策與校園改善的方向，期盼社會共同參與，創造友善成長環境。



國教行動聯盟青年部21日舉行記者會，公布“2025年台灣青少年最關心的十大議題”調查結果。本次調查為全台首次由青少年主導設計的問卷研究，展現台灣年輕世代的真實聲音與需求。經過一個月的努力，共回收8743份有效問卷，涵蓋國小、國中及高中學生，充分反映各年齡層的多元關注。



王瀚陽表示，這次調查的特點在於全程由青少年主導，從早期訪談到問卷設計再到數據分析，都是由青年部的成員自主完成。“這些議題並非我們家長或老師想像中的青少年需求，而是他們自己真正關心的問題。”他呼籲社會各界重視這些年輕世代的聲音，並鼓勵媒體朋友多加報導，以讓更多人了解青少年在生活中面臨的挑戰與期望。



李雨函則進一步介紹了調查過程的細節。她提到，這次調查的時間橫跨2024年12月至2025年1月，共歷時一個月，範圍涵蓋台灣所有縣市，包括金門、澎湖與馬祖等離島地區。調查方式採取線上問卷與紙本問卷相結合，以提升回覆率與樣本的多樣性。李雨函坦言，早期推動過程曾遇到諸多挑戰，例如偏鄉地區問卷回收困難及資源有限等問題，但透過各縣市教育局處的大力支持與推廣，最終得以順利完成。

