侯漢廷曝補助拍白色恐怖電影　圖利綠友友

侯漢廷痛批，電影《餘燼》獲得政府補助將近5000多萬新台幣，票房卻只有577萬。（侯漢廷臉書） 《餘燼》獲得“文化部”補助3280萬，文策院投資2000萬，近5000多萬。補助原因在描寫白色恐怖。（侯漢廷臉書） 中評社台北1月21日電／文化補助話題近日爆爭議。新黨台北市議員侯漢廷痛批，由鏡文學、本地風光電影公司等製作的《餘燼》獲政府補助近新台幣5000多萬元，票房卻衹有577萬，比民進黨前“立委”林昶佐的《衝組》拿1900萬補助、票房衹有244萬還誇張。該片描寫白色恐怖故事，以文化之名，行納稅錢圖利綠友友、洗腦之實！



根據相關資訊，《餘燼》一片出品公司包括本地風光電影股份有限公司、鏡文學股份有限公司、潤泰興股份有限公司、氧氣電影有限公司、百聿數碼創意股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、大雲文創股份有限公司、文化內容策進院。



侯漢廷表示，《餘燼》這部電影獲得“文化部”補助3280萬，文策院還加碼用“國發基金”投資2000萬，整部電影使用政府金流將近5000多萬！然而票房卻衹有577萬！大賠錢！民脂民膏放水流！或有人言，電影不能僅看票房，要看其“藝術”，然而該電影劣評如潮，被影評人批得體無完膚。



侯漢廷指出，知名電影人許常德發文就直言“結構鬆、推動無力、少了新意”。另一位文化人朱宥勳也說，這部片沒有“技藝”可言，唯一好消息是他看完了。網路上更是罵聲一片，縱使藝術是主觀，該片確實差強人意。演員幾乎都是強棒、優秀的演員、優秀的演技，影評抨擊的都是腳本。為什麼這樣的腳本能獲得政府約五千萬的補助呢？因為內容在描寫白色恐怖。



侯漢廷透漏，符合民進黨價值觀，能夠傳遞國民黨壞壞，潛移默化幫民進黨拉票，當然應該補助！這部電影就是由本地風光電影股份有限公司製作的《餘燼》。本地風光電影股份有限公司的董事之一林鴻鈞，是玖億投資股份有限公司代表法人。過去曾是靠著“591”網站起家的“數字科技”，曾經被民進黨潘孟安任“立委”時期起底攻擊，說他引進中資，後來投誠，先後靠著重要關係人捐給了綠委吳秉叡至少80萬、蔡其昌至少40萬的政治獻金，都在2020年“立委”選舉發生，儼然成為綠委政治獻金大戶，洗綠成功搖身一變成為綠營金主。

