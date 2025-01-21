賴士葆批民進黨操作罷免　增加社會成本

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月21日電(記者 俞敦平)綠營側翼發起大罷免，中國國民黨籍“立委”賴士葆也被鎖定。賴21日受訪時對此表示尊重，但質疑其背後可能是民進黨的政治操作。他強調自己長期深耕文山區，獲得居民的支持與肯定，並提到支持者曾在罷免團體擺攤時反駁對方，顯示罷免行動並未獲得普遍認同。此外，他認為罷免成功後的補選只會增加社會成本，結果可能無法改變政治現狀，反而加劇社會對立，是一場無實質意義的行動。



藍白在“立法院”本會期通過多項重要性的法案修正，但遭到民進黨批評，包括《“憲法”訴訟法》、《選罷法》與《財政收支劃分法》。公民團體批評這些法案審議過程倉促，可能損害公民權益，進而在多地發動罷免國民黨“立委”的行動，其中包含針對台北市文山區“立委”賴士葆。“文山退葆”團體指控賴士葆在“國會”中未有效為民眾發聲，僅為國民黨立場背書，並認為他多次通過對民眾權益有害的政治性法案。



對於罷免行動，賴士葆今受訪時表示，他尊重每個人的行動自由，並認為這些聲浪可能是配合民進黨的政治操作。他強調，自己長期深耕文山區，與選民建立了堅實的關係，過去的努力也獲得居民的高度肯定。他提到，有支持者在罷免團體擺攤時上前反駁，顯示此行動並未得到廣泛認同。



此外，賴士葆質疑罷免行動可能對社會造成混亂。他指出，罷免成功後的補選仍需耗費大量社會成本，而結果可能只是換成另一位國民黨“立委”，無法改變區域政治結構。他認為，這樣的罷免行動更像是一場無實質意義的政治鬥爭，反而會加劇社會對立。